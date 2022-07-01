Французская компания Naos, которая занимается производством косметики Bioderma и Institut Esthederm, вновь проведет благотворительный фестиваль мицеллярной воды. Его цель — собрать средства для фонда «Галчонок», который помогает детям с органическим поражениями центральной нервной системы, в том числе с церебральным параличом.

Для того чтобы помочь нуждающимся, с 1 июля по 30 сентября необходимо просто купить флакон любимой мицеллярной воды Н2О Bioderma: Sensibio, Hydrabio или Sebium в объеме 500 миллилитров. 15 рублей от каждого проданного продукта компания Naos перечислит благотворительному фонду.

Так, во Франции фонд основателя Naos Жана-Ноэля Тореля сотрудничает с ассоциацией Les Maisons de Vincent, которая создает инновационные жилые пространства на экологических фермах, адаптированные для людей с аутизмом. Первый такой дом был открыт в марте 2021 года.

Фестиваль проходит уже в третий раз. В 2020-мон был приурочен ко дню рождения мицеллярной воды, а в прошлом году проводили его два месяца: в сентябре и октябре. За все время сотрудничества компания Naos перечислила на помощь фонду и его подопечным около 3 миллионов рублей.