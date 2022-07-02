28 июня в новом комплексе апартаментов «Долгоруковская 25» состоялся музыкальный пленэр. Мероприятие, организованное известной девелоперской компанией «БЭЛ Девелопмент», было посвящено открытию нового интересного пространства в центре города, в котором гармонично переплетаются история и современность. Гости получили возможность не только насладиться классической музыкой в исполнении музыкантов-виртуозов, но и погрузиться в мир русской живописи.

Район, который сегодня расположился в окрестностях Долгоруковской и Новослободской улиц, когда-то был окраиной города. Здесь вольготно располагались усадьбы и храмы, обустраивали свои мастерские художники, проводили время поэты и музыканты. Именно здесь работали Константин Коровин и Валентин Серов, любил бывать Фёдор Шаляпин, прожил отрезок своей жизни Владимир Маяковский. Открытие здесь новой современной локации продолжает эти традиции и предлагает очень интересный формат клубного дома.

Прекрасный летний вечер как нельзя лучше подходил для бесед об искусстве и погружения в историю. Гости отметили, что новое архитектурное решение позволяет сохранить все культурные коды и превратить апартаменты на Долгоруковской в элитарное место для знатоков искусства. В структуре локации предусмотрены два корпуса – «Художественный» и «Музыкальный». Помимо квартир, в доме будут работать художественные галереи и салоны, планируются различные вечера искусств. Неудивительно, что на сегодняшний день почти все апартаменты проданы, но пока для покупки доступны уникальные двухуровневые пентхаусы.

У каждого участника мероприятия была возможность полностью погрузиться в мир искусства – при поддержке проекта «Артмеценат» Юлии Рублевой была разработана уникальная программа. В корпусе «Художественный» искусствовед Константин Плотников читал лекцию «Русское искусство середины XIX века». В корпусе «Музыкальный» выступал струнный квартет «Элеганс» с программой из произведений Чайковского, Мусорского, Рахманинова. Работали фотозоны и винное казино, уникальное музыкальное сопровождение разработал специально для этого вечера диджей. Каждый гость мог принять участие в мастер-классе по созданию свой собственной картины – художник и арт-терапевт Марина Морозова помогла каждому раскрыть свой талант. Удивительные изысканные интерьеры были созданы студией премиальной флористики CVETALETA. Продолжал тему искусства и фуршет: каждое блюдо можно было в полной мере назвать шедевром.

Кульминацией вечера стало торжественное открытие комплекса апартаментов, с разрезанием красной ленточки и приветственными выступлениями представителей девелопера и управляющей компании дома.

Партнёрами мероприятия выступили: группа компаний «МЭДОКС»; проектное бюро «АПЕКС»; строительная и инжиниринговая компания «Кенмер»; дизайн-отель «СтандАрт»; семейная клиника восточной и европейской медицины «Лекарь»; шоколадное ателье Аллы Комиссаровой; страховая компания «Ингосстрах Exclusive»; компания по оказанию реставрационных услуг «Красные Ворота»; модный Дом MASTERSUIT; ЦУМ Home. Все гости получили приятные и полезные подарки от партнёров.

Закончился вечер исполнением известного романса «Здесь хорошо», что в полной мере выразило настроение и мнение всех участников. Компания «БЭЛ Девелопмент» выступила не только как надёжный деловой партнёр, но и как создатель новой философии элитного жилья.