Французский ювелирный дом Boucheron представил специальную коллекцию украшений Etoile de Paris, посвященную Дню святого Валентина. В нее вошли кольца для мужчин и женщин из белого, желтого и розового золота с бриллиантами и PVD-покрытием (в том числе, обручальные), а также подвески, браслеты из платины и часы, пишет Buro 24/7.

Хайлайтом коллекции стал прозрачный солитер, дизайн которого вдохновлен знаменитой площадью Place de L’Etoile в Париже и ее 12 авеню. Тонкая сетка обрамляет центральный камень – бриллиант весом от 0,3 карат – и ведет к внешним краям кольца. Чтобы добавить больше сияния, каждая грань, окружающая бриллиант круглой огранки, выложена бриллиантами, вплоть до платинового корпуса кольца, отмечает Elle.

При создании коллекции использовались золото и камни, которые полностью соответствуют современным стандартам этичности — благодаря специальному алгоритму можно идентифицировать центральный бриллиант и отслеживать его на каждом этапе жизненного цикла.