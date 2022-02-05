3 февраля на платформе HBO Max вышла финальная серия первого сезона шоу «И просто так». В ней можно было увидеть Сару Джессику Паркер, исполняющую роль Кэрри Брэдшоу, одетую в фантастическое мандариновое бальное платье из кутюрной коллекции Valentino весна-лето 2019. Пышное платье с бантом на спине авторства Пьерпаоло Пичолли было дополнено высокими розовыми перчатками и персиковыми туфлями.

Как пишет Buro 24/7, после финала сезона количество поисковых запросов «платья Valentino» увеличилось на рекордные 1,085%, «длинного оранжевого платья» на 194%, а «розовых перчаток» на 273%. Такие показатели являются одними из самых высоких, когда-либо зарегистрированных сервисом Love the Sales.

Персонаж Брэдшоу был не единственным, кто повлиял на увеличение поисковых запросов: пользователи также хотели узнать, где приобрести «платья Erdem». Этот показатель увеличился на 72%. В подобном цветочном платье Шарлотта (Кристин Дэвис) появилась в финальном эпизоде во время позднего завтрака.

Исполнительница легендарной роли Сара Джессика Паркер не так давно рассказала Variety, что они с исполнительным продюсером сериала Майклом Патриком Кингом уже обсуждают производство нового сезона. Однако повод попрощаться со зрителем все же есть – актриса выложила трогательный пост с фотографиями со съемок последней серии «И просто так», отмечает InStyle.

На снимках актриса в платье из коллекции Valentino Couture весна-лето 2019 прогуливается по Мосту Искусств. В подписи к фото Сара Джессика Паркер поблагодарила не только зрителей шоу, но и команду проекта: «В создании нашего первого сезона "И просто так" участвовали сотни людей. Я поднимаю бокал и говорю тост за каждого, кто вложил свое время, талант и преданность делу. Для нашей аудитории, которая приветствовала нас, проводила с нами время и ради которой мы трудились, вы – причина, по которой мы просыпались каждый день и шли на работу, стараясь изо всех сил развить историю и продолжить это приключение».