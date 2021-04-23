За безупречными образами Брэда Питта на красной дорожке стоит итальянский бренд Brioni. Актер уже давно выбирает костюмы марки для светских выходов, а с 2019 года назначен его официальным амбассадором. Для сезона весна-лето Brioni подготовили эксклюзивную коллекцию BP Signature, над которой команда бренда работала вместе с актером.

В капсулу вошло семь предметов: костюм-тройка с пиджаком на двух пуговицах, легкий кашемировый свитер-поло с длинным рукавом, рубашка из тонкого хлопка, куртка в спортивном стиле, легкое пальто без подкладки и бархатный вечерний сюртук, составляющий ансамбль с шерстяными брюками и хлопковой рубашкой, пишет Fashion Network.

Вечерний образ в BP Signature вдохновлен тем, как Питт оделся для посещения 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, на которой получил «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

«Было очень приятно работать с Брэдом Питтом над созданием моделей для BP Signature. Мы получили шанс сделать что-то комфортное, простое и свободное, не жертвуя стилем или элегантностью. Красота этой коллекции заключается в ее универсальности», – приводит L’Officiel слова дизайн-директора Brioni Норберта Штумпфля.

По информации InStyle, предметы из линейки BP Signature уже можно приобрести на официальном сайте Brioni, а также в бутиках бренда и в ЦУМе. Поклонников актера ждет сюрприз: на вещах из капсульной коллекции появились лейблы, на которых Питт оставил свою подпись.

Цена за изделия варьируется от 550 евро за рубашку и 2100 евро за шерстяное пальто до 3900 евро за смокинг и 4100 евро за деловой костюм.