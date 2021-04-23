С этого года российский бренд 12Storeez начинает активно придерживаться принципов устойчивого развития. Первым шагом в этом направлении стала коллекция из 100% органического хлопка.

В капсулу вошло 12 лаконичных моделей и 20 цветомоделей. Минималистичные формы и природные оттенки делают образы одинаково уместными как для работы, так и для отдыха. Как пишет Buro 24/7, в коллекции можно найти топы-бра, объемные рубашки, платья на тонких бретельках и с «матросским» воротником, сарафан с открытой спиной, юбки, шорты, брюки-кюлоты и комбинезон. Цветовую палитру составили белый, черный, небесно-голубой и терракотовый. Кроме того, все вещи легко стилизуются и сочетаются между собой.

Часть материалов для коллекции сертифицирована по стандарту OCS (Organic Content Standard), другая часть – по системе GOTS (Global Organic Textile Standard), которая учитывает не только экологичность, но и социальную ответственность производителя – условия и оплату труда фермеров, пишет Fashion Network.

Внешне и на ощупь материал капсулы такой же, как обычный хлопок: легкий, летний, дышащий. Однако его происхождение значительно отличается. При культивировании этого хлопка соблюдается севооборот, чтобы не истощалась земля; агрессивные химикаты не используются, вместо пестицидов берут натуральные составы – например, смесь перца чили и мыла, отмечает The Village. «Мы никогда не будем полностью экологичным брендом. Но с этого года мы начинаем движение в сторону устойчивого развития: мы можем и будем делать лучше то, что можно делать лучше. Например, выбирать более «чистые» альтернативы нашим тканям, и эта капсула – первый шаг», - приводит Fashion Network слова Ивана Хохлова, CEO компании.