Петербургский бренд MY812 представил весенне-летнюю коллекцию, главным мотивом которой стало хорошо всем знакомые летние каникулы у бабушки в деревне.

«Эта коллекция – моё воспоминание о детстве, о доме, в котором я проводила лето, о текстиле в нём, о всегда нарядных подружках моей бабушки в искусно связанных шалях и кружевных накрахмаленных платках, о часах, проведённых вместе с ней за одним столом за вышиванием цветов на белоснежном хлопке», – приводит Wonderzine слова дизайнера Альбины Зуевой.

Эти моменты детства нашли отражение в льняных брюках, легких шелковых рубашках и платьях свободного силуэта, которые оказались довольно сложны в исполнении. Например, для одного из них сначала делался корсаж из шелковых лент, на который вручную закладывалось мелкое плиссе – складка за складкой. Каждая крепилась отдельной булавкой, а затем закреплялась ручным стежком, рассказывает Собака.ru.

Особая гордость новой коллекции MY812 – жакеты. По словам дизайнера, на создание каждого из них ушло около 16 метров шелка и несколько дней работы. Материал вручную рвали на тонкие полоски, плели на ткацком станке в цельное полотно, кроили из полученного «ковра» детали, обтачивали их шелком и ручными стежками в несколько рук и только потом собирали в один цельный предмет. Один из жакетов, похожий на золотые доспехи, был сделан в сотрудничестве со специалистом по ручным работам и винтажу Даниилом Осиным, добавляет Buro 24/7. Капсула выполнена в тёплых пыльных оттенках белого, розового, голубого и коричневого, а несколько летящих платьев украшает цветочный принт.