Показ новой круизной коллекции Dior состоится в Греции – колыбели западной цивилизации и европейского искусства. Шоу пройдет в Афинах 17 июня, пишет WWD. Точное место проведения и другие детали пока держатся в секрете.

Как отмечает Harper’s Bazaar, такой выбор был сделан не случайно. В этом году исполняется 200 лет со дня обретения Грецией независимости. К тому же эта страна всегда была близка к Дому Dior. В 1951-м году Кристиан Диор провел в афинском Акрополе культовую съемку своей новой коллекции для журнала Paris Match. Тогда модели позировали на фоне античной архитектуры в кутюрных платьях, каждое из которых было названо в честь страны, с которой Греция поддерживала дружественные отношения.

«Греция всегда была мне близка. Я родилась в Риме, и для меня эта страна является важной и очень вдохновляющей колыбелью культуры, литературы и творчества в разных его проявлениях: от мифологии до "Одиссеи", от архитектуры и философии до бесценных ремесел. Афины являются лучшим местом, чтобы устроить там шоу», – приводит Buro 24/7 слова креативного директора французского Дома Марии Грации Кьюри.

Как сказано в релизе, шоу продемонстрирует творчество местных художников и ремесленников, точно так же, как и предыдущие в Лечче (Италия) и Марракеше (Марокко). Кроме того, показ по-прежнему пройдет будет организован с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.