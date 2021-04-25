Бренд Mirstores показал осенне-зимнюю коллекцию, наполненную романтическим и панковским духом одновременно: после года изоляции и закрытых границ дизайнеры призывают искать свободу и творчество внутри себя, а фирменный свитер ручной вязки делают смелее и необычнее. Подчеркнуть идею свободы изнутри призван лукбук марки, снятый в антураже ремонта – как бы упорядоченного хаоса, в который нужно встроиться, отмечает журнал Cosmopolitan.

В линейку вещей ручной работы вошло несколько новых моделей: свитер с воротником поло, укороченный широкий свитер, проколотый в нескольких местах кольцами из бисера, и объёмный свитер с рабочим названием «коллаж», сшитый из кусков разных свитеров – от объемных кос до английской резинки. Бренд также впервые представил связанное вручную мини-платье из тёплой шерстяной пряжи и свитеры double side, которые с лицевой стороны и со спины выглядит как две разных модели.

Как отмечает Wonderzine, работая над новой коллекцией, дизайнеры Mirstores вдохновлялись произведениями современных художников Яёи Кусамы и Дэмиена Хёрста. Каждый свитер выполнен в комбинированной технике попеременного вязания из пряжи разных цветов и вышивки поверх готовых изделий, а на изготовление требуется не меньше недели кропотливого ручного труда.

Основную линейку объёмных свитеров дополняет более тонкий трикотаж машинной вязки: укороченные кардиганы, узкие прямые брюки, водолазки в тонкую косичку и объёмные кардиганы на пуговицах из бисера. Тонкий трикотаж выполнен из натурального хлопка и натуральной вискозы, а свитеры ручной вязки производятся из высококачественной овечьей шерсти в 21 оттенке: от классических черного, белого и молочного до сочных красного, желтого и липово-зеленого.