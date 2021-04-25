Испанский бренд Mango представил капсульную коллекцию нижнего белья и купальников для женщин, прошедших через мастэктомию – операцию по удалению молочной железы. Модели из нее можно носить как с одной грудью, так и с протезом. Инициатива появилась после предложения благотворительного фонда Teta & Teta разработать альтернативную версию бюстгальтера Lola, первой модели с одной чашкой, пишет Glamour.

Идеей Mango было создать доступное по цене белье для женщин, которые перенесли операцию по удалению молочной железы и решили не восстанавливать форму груди. Команда дизайнеров бренда решила добавить к существующей модели другие альтернативные версии для случаев использования протеза, а также расширить ассортимент. В итоге в капсульную коллекцию вошли три бюстгальтера, два слитных купальника и один купальник-бикини. Модели выполнены в размерах от S до XXXL, отмечает Fashion Network.

Коллекцию, изготовленную в Испании, можно будет купить на сайте mango.com. Все доходы от ее продажи будут переданы в ассоциацию Teta & Teta, которая помогает женщинам, прошедшим мастэктомию, занимается благотворительными проектами и сотрудничает с модными брендами.

В 2018 году Mango уже сотрудничал с фондом Fero, который проводит трансляционные исследования в области онкологии, – тогда благодаря инициативе удалось собрать более 320 тысяч евро, которые пошли на развитие программы расширенной молекулярной диагностики рака молочной железы. «Эта диагностика позволяет обнаруживать молекулярные отклонения, оказывающие ключевое влияние на развитие опухоли, и осуществлять их лечение с помощью таргетной химиотерапии», – приводит Wonderzine слова представителей испанской компании.