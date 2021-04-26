Дизайнер и основатель одноименного бренда Херон Престон представил совместную коллекцию с Calvin Klein, анонсированную в начале месяца. Для последнего это стало первым крупным дизайнерским сотрудничеством.

Как написал сам Престон у себя в Instagram, с американским брендом он работает уже год. В рамках коллаборации он курировал весеннюю гендерно-нейтральную коллекцию, которая получила название Heron Preston for Calvin Klein. Дизайнер переосмыслил культовые базовые вещи Calvin Klein, которые могут стать основой гардероба: джинсы и куртки из денима, толстовки, шорты, майки, боди, нижнее белье и, конечно, футболки, пишет Esquire.

Особое внимание в дизайне уделили крою, а также экологичным и этичным материалам. Палитру коллекции составили базовые черный, белый, бежевый, серый, оливковый, а также яркие голубой и оранжевый (фирменный цвет Престона).

Согласно официальному заявлению, коллекция является совместным видением Calvin Klein и основателя марки Heron Preston того, как должна выглядеть одежда для обычных людей. «Я просто попытался найти универсальный язык, на котором можно общаться с аудиторией во всем мире, который не отталкивает, а приглашает вас в мир простоты, нивелируя сложности и позволяя открыть свой собственный стиль», – приводит Buro 24/7 слова Херона.

В кампании в поддержку коллекции Heron Preston x Calvin Klein снялись сам Престон, а также рэперы Nas и Lil Uzi Vert, модели Эшли Грэм и Кайя Гербер, скейтер Стиви Уильямс, актриса Джордан Александер, а также девушка и правая рука дизайнера Сабрина Альбарелло, рассказывает DTF Magazine. Релиз коллекции состоялся на сайте Calvin Klein. Все вещи доступны в размерах от XS до XXL и разработаны с учетом гендерного фактора. Цены на свитшоты и худи колеблются от $138 до $ 98, нижнее белье обойдется в $36-88, а за деним придется отдать от $185 до $225.