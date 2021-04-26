В субботу, 24 апреля, в возрасте 59 лет ушел из жизни Альбер Эльбаз – легендарный дизайнер, бывший креативный директор Lanvin. Причина смерти – осложнения, вызванные коронавирусом. Последние дни жизни дизайнер провел в искусственной коме в Американском госпитале Парижа.

Новость о смерти Эльбаза подтвердили представители компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит его марка AZ Factory – бренд, над которым дизайнер работал в последние годы жизни. «Я потерял не только коллегу, но и любимого друга. Альбер имел заслуженную репутацию одного из самых ярких и любимых деятелей модной отрасли. Меня всегда восхищали его ум, чувствительность, щедрость и необузданная креативность. Он был человеком исключительной теплоты и таланта, его видение и чувство прекрасного оставляют неизгладимое впечатление», – приводит Vogue UA слова основателя компании Richemont Иоганна Руперта.

Дизайнер, родившийся в Марокко, рос в Израиле, а в 24 года переехал в Нью-Йорк. Там он начал свою карьеру в модной индустрии, на протяжении 7 лет проработав главным помощником в Модном доме Geoffrey Beene. В 1996 году Эльбаза назначили креативным директором Guy Laroche, где он обрел международную известность, рассказывает онлайн-журнал МЦ. Два года спустя партнер Ива Сен-Лорана Пьер Берже предложил Альберу возглавить линию Rive Gauche Yves Saint Laurent. Эльбаз проработал там три года. В 2001 году он стал креативным директором Lanvin – бренда, на тот момент потерявшего былую привлекательность. Однако благодаря элегантному, женственному и современному стилю коллекций Эльбаза французская компания быстро оказалась в числе самых популярных марок Парижа.

В этот период Эльбаза полюбила широкая публика за его женственные платья, ироничные украшения, безупречный крой, яркую одежду с идеальной посадкой, атмосферу кутюра 50-х, которое он нес в своих коллекциях, отмечает Harper’s Bazaar. За время работы в Lanvin дизайнер не только возродил наследие Модного дома, но и разработал культовую упаковку бренда в нежно-голубом оттенке и положил начало тренду на ювелирные изделия от люксовых марок.

После ухода из компании в 2015 году из-за «разногласий с руководством» Эльбаз начал работать с разными компаниями, в том числе Converse, LeSportsac и Tod’s, а затем взял паузу в своей работе в модной индустрии. Но вскоре вернулся – и в январе 2021 года представил миру дебютную коллекцию собственного бренда AZ Factory на Неделе моды в Париже. Шоу произвело настоящий фурор, и марке пророчили большое будущее.