Российский бренд вязаных вручную вещей Vereja показал лукбук своей новой коллекции осень-зима 2021. Бренд стал карантинным проектом стилиста, а в прошлом главного редактора журнала Numéro Игоря Андреева и его подруги и партнера по бренду, журналистки Маши Комаровой.

Андреев родился и вырос в деревне близ подмосковного города Вереи. Там же в школьном кружке он научился вязать. Свой бренд он построил на этих теплых воспоминаниях из детства. Вот и лукбук новой коллекции снимали рядом с деревней Устье, где дизайнер прожил до 14 лет, рассказывает Buro 24/7.

В коллекцию вошли пестрые свитеры, вязаные бра и мини-юбки, фантазийные шляпы, капоры и огромные шубы. Также дизайнер представил джинсы и куртки из денима, созданные в коллаборации с Levi’s Russia, пишет WMJ.

Все вещи Vereja связаны вручную крючком и спицами. Многое сделано из переработанных материалов: денима, свитеров и скатертей, собранных в секонд-хендах. Почти всю коллекцию Игорь сделал своими руками – на это у него ушло два месяца. С несколькими свитерами дизайнеру помогала мама.

Некоторые модели Vereja украшены персонажами сказочной вселенной: есть платье-сова, а на лосинах – узор из стрекоз. В лукбуке также задействованы вязаные сапоги, отсылающие к моде нулевых, и кружевные салфетки, напоминающие советские скатерти.