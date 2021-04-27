Дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста покинул пост креативного директора Kenzo, который занимал с 2019 года. Он проработал в бренде всего два года, за которые успел вернуть марку в официальное расписание парижской Недели моды. Контракт Фелипе с Kenzo закончится уже 30 июня, пишет WWD. И это несмотря на недавние заявления дизайнера о том, что бренд под его руководством готовится вступить в новую эру.

«Для меня было честью служить этому удивительному дому и наследию его основателя Кензо Такады. Я хотел бы поблагодарить мою команду за их талант и самоотверженность», – приводит The Blueprint слова Оливейры Баптисты. Напомним, что последнюю осенне-зимнюю коллекцию бренда он посвятил его основателю Кензо Такаде, который ушел из жизни минувшей осенью.

Генеральный директор Kenzo Сильвия Колин выразила благодарность дизайнеру «за его талант, креативность и вклад в развитие модного дома». Имя нового креативного директора бренда назовут в ближайшее время.

Напомним, в Kenzo Фелипе Оливейра Баптиста сменил Умберто Леона и Кэрол Лим из Opening Ceremony. До назначения Баптиста с 2010 года до мая 2018-го занимал аналогичную должность в Lacoste. Свою карьеру он начал в конце 1990-х после окончания Кингстонского университета. На первых порах дизайнер работал в Max Mara, Cerruti 1881, а также под руководством Кристофа Лемера. В 2003-м Баптиста получил престижные модные награды – Фестиваля моды и фотографии в Йере, а также приз Andam/LVMH, рассказывает Vogue.

Дебютный прет-а-порте показ дизайнера, в рамках которого он также представил свою линию аксессуаров, состоялся на Неделе моды в Париже в 2009 году. Среди других проектов Баптисты – коллаборации с Uniqlo и Nike.