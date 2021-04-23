В преддверии церемонии Открытия кинофестиваля президент смотра режиссер, глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков провел традиционный брифинг. Он рассказал, что в этом году на ММКФ будет показано 210 фильмов, показы пройдут в 24 кинозалах. В этот раз фестиваль вновь проводится в апреле и Михалков считает это очень удачным временем для смотра.

«В апреле мы попадаем в то самое время, когда мир фактически свободен от фестивалей – дальше начинаются Канны, Карловы Вары, Венеция, и для журналистов и гостей это выбор. Так что апрель я считаю удачным. К тому же, все успели соскучиться по кино, что мы видим по желанию людей аккредитоваться на фестиваль. Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, установленные Роспотребнадзором. Очень хочется, чтобы и зрители фестиваль не подводили», – подчеркнул Никита Михалков.

Он рассказал о членах жюри нынешнего смотра. Председатель жюри основного конкурса – филиппинский режиссер, оператор и продюсер Брийянте Мендоса будет работать в онлайн-формате, в последний момент введенные на Филиппинах коронавирусные протоколы не позволили ему прилететь в Москву. Также в жюри основного конкурса вошли бразильский режиссер Карим Айнуз, российский композитор Юрий Потеенко, российский режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева и актер Милош Бикович, которого когда-то именно Михалков открыл в картине «Солнечный удар». Что касается гостей смотра, то здесь, как и в предыдущие годы, ситуация непростая.

«Проблема с гостями связана не только с коронавирусом, мы – изгои. Очень многие, даже хорошие знакомые – коллеги в Штатах, Франции, Испании – всей душой хотят приехать, но им поставлен определенный барьер, который они могут превозмочь собственной волей и бесстрашием, но не все на это идут. Хотя есть люди, которые приезжают и на Московский фестиваль, и в Крым. Но я рад тому, что если в первые годы фестиваля многие определяли его качество количеством звезд и банкетов, то в последние годы все-таки основной упор делается на само кино, разнообразие программы. Мы добились того, что фестивальные фильмы не должны иметь удостоверения, и показываем картины, которые могут и не появиться в прокате. Мне кажется, что возможность увидеть спектр кино – это самое главное», – отметил Михалков.

Не обошлось и без актуальных вопросов, касающихся не только Московского фестиваля, но и всего мирового кино. Так, Михалков прокомментировал не так давно введенные «оскаровские» правила.

«Это нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне не следовало об этом говорить, у меня есть «Оскар», но когда я понимаю, что для того, чтобы претендовать на «Оскар», ты должен выполнить определенные правила, то понимаю, что советская цензура – это просто дети. И это сумасшествие построено на неком обесчеловечивании. Для меня это неприемлемо», – рассказал режиссер.

Он сообщил, что планировал снимать свою новую картину «Шоколадный револьвер» в Лос-Анджелесе, но планам помешала пандемия.

«Слава богу, что мы не запустили производство, которое съедает самую большую часть денег, иначе бы в связи с пандемией, переездами это тянулось бы до сих пор. Но всем нашим инвесторам мы вернули деньги и договорились, что они нас поддержат, когда мы снова начнем работу», – уточнил Михалков.

Сейчас же режиссер почти все свое время посвящает студентам своей Академии кинематографического и театрального искусства. И работе над спектаклем «12», премьера которого состоится 26 апреля на исторической сцене Большого театра.

«Мои чувства сейчас описать невозможно – очень страшно описать. Когда я понял, что мы будем играть спектакль на исторической сцене Большого меня реально охватил ужас, это очень почетно, и я благодарен всем, кто помогает воплотить этот замысел. Мне хочется верить, что все пройдет достаточно спокойно, но сам спектакль я хочу сделать долгоиграющим – он поднимает вопросы, которые сегодня абсолютно актуальны», – заключил режиссер.