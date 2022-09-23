Российский бренд масс-маркет одежды Befree анонсировал расширение размерного ряда своей продукции и выпустил первую коллекцию, дополненную размерами плюс-сайз, сообщает PROfashion со ссылкой на Wonderzine.

Согласно заявлению компании, изделия больших размеров теперь будут появляться в ее коллекциях на регулярной основе. «Мы хотим, чтобы любая девушка нашла кроп-топы, мини-платья и джинсы своего размера, поэтому теперь разрабатываем вещи с учетом особенностей фигуры XL и XXL», — цитирует издание представителя бренда.

Уже сейчас на сайте befree.ru можно задать параметры фильтра и найти изделия из денима, платья, трикотаж, рубашки и многие другие предметы одежды в больших размерах. Ассортимент будет постоянно пополняться новыми позициями, что, по расчетам компании, войдет в норму для бренда и, соответственно, начнет восприниматься аудиторией как норма.

Лицом рекламной кампании новой линии стала плюс-сайз модель Инаара.