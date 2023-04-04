«Бренд DESEO показал новую весеннюю коллекцию нижнего белья. Открывают ее кружево, атлас и сетка в главных оттенках наступающего сезона. Здесь находят баланс чувственности и соблазна элегантный нежно-голубой, магнетическая лаванда, универсальный песочный и бурбонская ваниль.

DESEO сумели найти компромисс между комфортом и сексуальностью. Треугольная мягкая чашка с идеальной посадкой в атласном или кружевном исполнении — безупречное сочетание для тех, кто обожает “голые платья”, прозрачные блузы или строгие жакеты. Тем, кто хочет быть дерзкой и смелой, DESEO предлагает сделать ставку черный. Провокационные сеты из кружева подойдут не только для самых романтичных свиданий, но и для того, чтобы просто повысить уровень собственной сексуальности.

Отдельная глава: цветы — вечная классика и красота перед которой трудно устоять. В новой коллекции они распустились на бралеттах, стрингах и бразилиано.

Коллекция белья уже в розничных магазинах бренда DESEO, в специальных бельевых корнерах бренда INCITY и на официальном сайте.