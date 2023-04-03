20 марта модный мир потрясла новость: креативный директор Moschino Джереми Скотт покидает свой пост. Дизайнер отработал в бренде почти 10 лет. В октябре 2013 он сменил Росселлу Джардини на этой должности. За годы продуктивной работы в марке Джереми Скотт не раз потрясал публику продуманными до мелочей показами. Вспоминаем самые известные шоу и коллекции дизайнера, о которых говорили не только в модных кругах, но и во всем мире.

Джереми Скотт известен в fashion-пространстве как самый настоящий бунтарь. Все началось в 1996 году. Молодой дизайнер получил диплом института Пратта, где изучал дизайн одежды, и переехал во французскую столицу. Однако ему не удалось сразу получить рабочее место в индустрии моды. Устроившись промоутером в один из ночных клубов Парижа, Джереми Скотт решился на создание одноименного бренда одежды.

После запуска собственной марки он получил статус одного из самых провокационных дизайнеров на модном олимпе. И неспроста. Его излюбленный прием - сочетание элементов высокой моды и поп-арта. Этой же линии он придерживался в Moschino.

Успех пришел к дизайнеру в 2013 году. Тогда к нему массово посыпались деловые предложения от ведущих Домов Моды. Предпочтение он отдал итальянскому Moschino. Выбор был сделан обдуманно. У Джереми Скотта и отца-основателя модного Дома общий взгляд на создание коллекций. Франко Москино на протяжении всей жизни считал моду проявлением бунтарского духа. Именно этот модельер вдохновлял юного Джереми Скотта на покорение модного олимпа.

Дебютная коллекция Джереми Скотта для Moschino вышла в 2014 году. К ее созданию он подошел со всей ответственностью и отдал дань уважения Франко Москино. Он умело процитировал любимые модные приемы основателя марки. Шоу стало одним из самых громких модных показов за 2014 год. Информация о нем тут же разлетелась по всему интернету. В знаменитую коллекцию вошли наделавшие в свое время шума платья с изображением попкорна, шубы с изображением Спанч Боба и сумка со знаковым логотипом McDonalds. Дизайнеру удалось поместить знаменитого желтого героя буквально на все: сумки, рюкзаки, тренчкот, ботинки и костюмы. Фирменным знаком американского фастфуда были помечены платья, халат, брюки, жакеты и толстовки. Джереми Скотту удалось громко заявить на себе. Однако его креативную задумку не одобрила компания McDonalds, чей логотип был использован в коллекции. Позже дизайнер и представители сети фаст-фуда встретились в суде. Искусство требует жертв.

Следующим громким творением Скотта стала коллекция весна-лето 2015. Дизайнер обратился к любимой кукле всех девчонок - идеальной барби. Обилие розового цвета сразу бросается в глаза. Показ начался с фразы из громкоговорителя: "Привет, Барби".

Сразу же на подиуме появилась первая модель в огромном парике цвета платиновой блондинки. На ней были надеты привычные для барби вещи: кожаная куртка, мини-юбка и мюли. Все эти элементы гардероба были в розовом цвете. Звездочкой показа стала американская модель Шарлотта Фри, одетая в бюстгалтер с логотипом Moschino цвета барби и спортивные шорты того же оттенка. Все это время она каталась на роликах по всему подиуму.

По признанию самого дизайнера, он всегда любил кукол барби. "Она (барби-прим.) хорошая старшая сестра, у нее была любая работа в мире, она носила любую одежду. И это просто радостно. Нас с ней объединяет одно и то же: мы просто хотим приносить людям радость", - делится Джереми Скотт в интервью порталу Vogue.com.

Источник вдохновения Джереми Скотт ищет порой в самых привычных для нас вещах. Например, коллекция весна-лето 2016 была вдохновлена автомойкой. На подиуме были установлены дорожные конусы и баррикады. На одном конусе был написан лозунг: No parking, Couture Zone (Парковка запрещена, зона высокой моды), а на другом- Dangerous Couture Ahead (Впереди опасная мода)

Самыми яркими элементами коллекции заслуженно стали тренчкот, украшенный предупреждающей надписью на спине: открытый тренч, а также голубой лонгслив с кричащей надписью: Moschion eau de toilette. В него была одета Белла Хадид, несшая в руках средство для мытья стекол. Фишкой коллекции стали выполненные в цвете светоотражающей ленты удлиненная футболка и платья, украшенные крупными бантами того же оттенка.

Примечательно, что одним из гостей шоу, сидевших в первом ряду, стал итальянский бизнесмен и наследник автомобильного состояния FIAT Лапо Элканн.

Невероятно "вкусным" вышло шоу Moschino осень-зима 2020. На показе появились платья в виде торта. Все дело в том, что Джереми Скотт создал коллекцию, посвященную эпохе французской революции и временам правления Марии-Антуанетты. "Я думал о том, что происходило в 1780-е годы и что происходит сейчас в мире. Нужно просто дать им поесть", - прокомментировал свою задумку дизайнер. По его мнению, в мире происходит слишком много сложных вещей и человеку всегда нужно то, что поднимет настроение в любой ситуации. На показе появилась Джиджи Хадид, одетая в платье, состоящее из глазури.

Фишкой коллекции стали, разумеется, платья, с пышной юбкой. Они напоминали больше кондитерские изделия, чем элемент одежды. Но самый большой фурор произвели платья, выполненные в форме торта. Глазури Джереми Скотт не пожалел: голубая, лимонная и лаймовая. А модель Джоан Смоллс несла на себе самый настоящий трехъярусный торт. В общем, уровень эндорфина в крови после просмотра показа был повышен до предела.

Кто станет новым креативным директором итальянского бренда? Ответ на этот вопрос пока остается загадкой. А вот дальнейшую карьерную линию Джереми Скотта предугадать можно: модные дома точно будут охотиться за креативным бунтарем и его талантом.