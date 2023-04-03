Неделя моды в разных частях света определила, что можно покупать на весну. Обновлять гардероб на все проценты не стоит. Часть вещей с прошлых сезонов точно пригодится и сейчас.

Всё актуальное с ответами на вопрос «откуда взять?» можно найти на фото с инфлюенсерами. Я затрону самые доступные и носибельные тренды весны 2023.

Чтобы кратко понять, что происходило прошлые месяцы, можно зайти в соц. сети к нашим инфлюенсерам, полистать ленту назад и понять, что показы продиктовали много всего, что было знакомо, но и добавили нового. Свой образ можно собрать не только одеждой, но и разбавить свою привычную базу (которая также актуальна в этом сезоне) трендовыми аксессуарами.

Максимализм. Не бойтесь количества и размеров всего блестящего этой весной. Кольца, цепи, броши, браслеты и всё, что вы любите, можно надевать разом. Ограничений в количестве украшений, надетых разом, сегодня нет. Про бренды украшений я рассказывала в статье: «Лучшие друзья девушки — это бриллианты». 5 брендов с ювелирными украшениями для себя и в подарок».

В разрез с трендом на максимализм еще осенью 2022 образовался тренд на ленточки. В виде чекера, резинки или шнурков. Кроссовки с ленточками вместо шнурков, свободные серые брюки со стрелками, кроп-топ и кожаная куртка оверсайз. Отличный образ на выход.

На улице вы точно увидите деним, много перьев, шелка, сетки и кружева. Бельевой стиль очень полюбился и этой весной стал хорошей актуальной карточкой любителей всего прозрачного и легкого.

Niceone. Для подбора вечернего образа можно зайти сюда. Кроме позиций для вечера, тут можно найти жилеты, рубашки и широкие брюки.

Скандальные выходы с аксессуарами в виде голов животных добавили интерес к анималистике. Животный принт и так никуда не уходил. А этой весной уже точно не стоит бояться сумки с таким принтом.

Ivolga. Юбка этого бренда с леопардовым принтом будет отлично сочетаться с казаками и топом.

Винтаж. Самый дорогой, но самый приятный тренд. В статье «Люкс = экономия» Я рассказывала про секонды и рессейлы. В этих местах вы точно найдете что-то единичное, красивое и ужасно подходящее под вас и этот сезон.

Karpov. Бренд с винтажными куртками. Потертая кожа и оверсайз. Отлично сочетается с широкими брюками или юбкой в складку.

Лонгсливы, кроп-топы и полюбившийся стиль apres-ski можно найти у бренда Belle you. Их ассортимент не только просто сочетать, но и удобно носить.

Русские бренды, как всегда, оперативно отразили всё актуальное на своих полках. Найти необходимое не составит труда. И вопросов «куда надеть?» и «с чем сочетать?» не будет точно.