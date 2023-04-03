Мебельная компания Divan.ru и благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» представили совместную коллекцию предметов и текстиля для дома, принты которого нарисовал художник с аутизмом. Девиз проекта — «смягчать реальность».

Запуск серии приурочен ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который отмечается 2 апреля. Всего в коллаборации представлено 11 линеек с диванами, креслами, пуфами, коврами, пледами и декоративными подушками. Коллекция выполнена преимущественно в теплой и спокойной палитре с акцентами — например, глубоким синим оттенком и неброскими принтами, благодаря которым предметы легко сочетаются между собой.

Все изделия разработаны с учетом сенсорных особенностей аутичных людей и отличаются тактильно приятными обивками и округлыми формами, создающими ощущение безопасности.

«Видеть, как принты и цитаты аутичных авторов превращаются в целую коллекцию — очень вдохновляюще. Оказалось, что у нас много общего с коллегами из Divan.ru: мы говорим на одном творческом языке. Подбор принтов и форм прошел для нас так же мягко, как и итоговый результат — коллекция, которая отражает наши общие ценности сотворчества, комфорта и разнообразия», — отмечает Елена Фильберт, исполнительный директор фонда «Антон тут рядом».

«У Фонда есть собственный архив графики и иллюстраций от художников с аутизмом, студентов. Мы долго выбирали в нем орнамент по нескольким параметрам: учитывали как оригинальность, так и возможность адаптировать паттерн к использованию на ткани, — рассказывает Анна Кирик, директор по ассортименту мебельной компании. — Важно, чтобы ритм был не слишком активным, а цветовые сочетания — комфортными для восприятия. Мы старались посмотреть на орнаменты глазами тех людей, которые выберут их для своего дома».

Создатели коллекции хотели при ее посредничестве поговорить с аудиторией о разных, но одинаково важных вещах. Во-первых, о том, что людям с аутизмом и другими особенностями развития нужна помощь. Во-вторых, о ценности партнерства и взаимовыручки. В-третьих, о том, что что инклюзивность и стиль могут идти рука об руку.

«Антон тут рядом» — благотворительный фонд системной поддержки людей с аутизмом из Санкт-Петербурга. У него есть инклюзивные творческие мастерские, где художники с РАС (расстройства аутистического спектра) создают дизайн и иллюстрации для проектов и коллабораций с бизнесом: подушки для ИКЕА, сумки для Arny Praht, товары для Ozon и т.д.