Апрель — месяц информирования об аутизме. Это самое распространенное нарушение развития, оно встречается у одного из 44 детей. Ozon проводит акцию, чтобы привлечь внимание общества к проблеме и помочь людям с РАС, поддержав фонд «Обнаженные сердца». Эта благотворительная организация, созданная Натальей Водяновой в 2004 году, помогает людям с аутизмом и другими нарушениями развития.

С 3 по 7 апреля 2023 года направление Ozon Global, специализирующееся на поставке товаров из-за рубежа, совместно с благотворительной программой «Ozon Забота» реализует акцию «Забота без границ», в рамках которой пятая часть с выручки от продажи ряда товаров будет направлена в фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

«Мы рады, что к апрельской кампании фонда присоединились «Ozon Забота» и Ozon Global, — говорит президент фонда «Обнаженные сердца» Ася Залогина. — Мы видим, что с каждым годом все больше компаний работают с социальной повесткой и видят ценность в поддержке благотворительных инициатив. Общими усилиями нам будет легче достигать позитивных социальных изменений и развивать инклюзию в обществе».

Согласно статистике, опубликованной на сайте некоммерческой организации «Обнаженные сердца», аутизм входит в число самых распространенных нарушений развития, поскольку встречается у одного из 44 детей. Поучаствовать в акции и помочь подопечным фонда, основанного в 2004 году моделью и филантропом Натальей Водяновой, могут все пользователи маркетплейса Ozon, совершая покупку на специальной странице.

Организаторы проекта сделали большую подборку востребованных позиций в таких категориях, как техника и гаджеты, одежда, обувь, товары для дома, косметика, игрушки и многое другое. Всего в разделе представлено более 650 наименований товаров зарубежных производителей, включая Monki, U. S. POLO ASSN, IKEA, которые можно приобрести со скидками.