Киноактриса, продюсер и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли готовится запустить новый бренд одежды и ювелирных украшений, в связи с чем подала заявку на регистрацию глобальной торговой марки Atelier Jolie, сообщила британская газета The Sun.

«Анджелина работала над этим проектом в течение года и надеется, что ей удастся зарегистрировать товарный знак, чтобы продолжать развивать свой новый бизнес», — говорит анонимный источник из окружения актрисы изданию The Sun. К слову, именно с регистрацией товарного знака у Анджелины могут возникнуть проблемы — бренд с идентичным названием (и официальным правом на него) уже существует и принадлежит нью-йоркской художнице Омнии Джоли Абду.

Предполагается, что под новым брендом будут выпускаться изготовленные на заказ ювелирные изделия и кутюрные предметы одежды. Помимо этого, предусмотрена линия постельного белья и других принадлежностей для дома. Большое внимание уделят соблюдению принципов устойчивой моды и экологичности.

Ранее у Анджелины Джоли уже был опыт работы в сфере создания украшений — в 2012 году она вместе с ювелирным дизайнером Робертом Прокопом начала выпускать линию Style of Jolie. Многими драгоценностями из этой серии актриса дополняла свои наряды для красных ковровых дорожек. Последний анонс коллекции Style of Jolie относится к 2018 году.