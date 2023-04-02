«Снежная Королева» представила коллекцию Весна-Лето 2023 собственной премиальной линии Limited Edition, которую компания развивает с осени 2021 года. Коллекция уже поступила в продажу онлайн и в избранные магазины сети в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и Красноярске. Все вещи выпущены ограниченным тиражом.

Как и прежде, в коллекции Limited Edition ритейлер делает ставку на акцентные луки, отражающие ключевые тренды каждого сезона.

Так, в весеннее предложение вошли пальто прямого кроя и двубортные тренчи со съемными перьями, бомберы из натуральной кожи в золотом и черном, длинные шерстяные пальто double face в лиловом оттенке, а также кожаные жилеты-косухи. Для любителей total leather look в коллекции представлены платье с вырезом на талии, брюки клеш и юбка-карандаш с узлом. Дополняют ассортимент лаконичные сумки из натуральной кожи разных форм и цветов.

Летом в центре внимания оказываются яркие ультра мини-юбки из натуральной металлизированной кожи или золотистых пайеток и тонкие укороченные бомберы с объемными рукавами. Среди интересных аксессуаров – цепочки в форме бюстгальтера.