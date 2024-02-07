Бренд дизайнерских шелковых платков Lips&Brain представили весенний дроп из трех новинок — платок ШАХМАТЫ, платок ВЕЛОСИПЕД, платок МАМА. Каждый платок рассказывает историю выдающихся женщин, которые меняли мир.

Платок ШАХМАТЫ создан в честь женщин, проявивших себя в шахматах. Их не так много, каждой приходилось бороться не только на шахматной доске, но и в реальной жизни. Вера Менчик, Нона Гаприндашвили, сестры Полгар и многие другие играли наравне с мужчинами, меняли и продолжают менять историю шахмат.

Женщины каждый день играют множество ролей. Независимо от того, какие ходы им выпадают в жизни, им важно верить в свою способность одерживать победы — как в шахматах, так и в жизни.

Платок ВЕЛОСИПЕД. На создание этого платка бренд вдохновила истории Энни Копчовски. Все началось со спора двух мужчин, где утверждали, что женщине не под силу совершить кругосветное путешествие на велосипеде и этот вызов приняла Энни Копчовски, которая навсегда вошла в историю. У нее изымали велосипед, обкрадывали, а на последних километрах перед финишем Энни сломала руку. Но это не помешало завершить путешествие на 2 недели раньше срока.

Именно такие сильные духом женщины открыли нам возможность комфортного и легкого путешествия, открывая новые горизонты и миры.

Платок МАМА вдохновлен и создан для всех женщин, которые испытывают такой важный момент как становление мамой. Команда бренда попыталась найти ответ с помощью иллюстраций и рисунков, что такое неразрывная связь между мамой и ребенком. Здесь мимозы символизируют женскую хрупкость и стойкость, а анемоны олицетворяют вечную любовь, незабудки — нерушимую связь между матерью и ее ребенком. Центральным элементом стал знак бесконечности, символизирующий безусловную любовь между матерью и ребенком. По краю платка непрерывной линией написано слово «мама» на более чем 50 языках. Его произношение почти одинаково в каждом из них. Изделия можно приобрести на официальном сайте бренда.

Фото предоставлены компанией.