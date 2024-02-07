В честь Дня святого Валентина бренд Monochrome объявил о сотрудничестве с театром Crave. Вдохновением для коллаборации послужил Лас-Вегас - город, ассоциирующийся с яркими свадьбами, эмоциями и волнением.

Новая коллекция с акцентными принтами и символами Лас-Вегаса уже доступна во всех магазинах бренда и онлайн. Съемки имиджевой кампании проходили в театре Crave. Главные герои истории любви - артисты Риналь Мухаметов и Дарья Азиатцева, которые участвуют в шоу Crave Airlines.

С 14 февраля по 9 марта Crave подготовил для зрителей специальный выпуск шоу Crave Airlines, посвященный самому романтичному времени года. Приходите и насладитесь не только ярким проектом в совершенно новом формате, но и особым ощущением праздника.

Фото предоставлены оранизаторами.