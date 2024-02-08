Лицом коллекции стала Елена Крыгина, визажист, основатель бренда Krygina cosmetics и приглашённый эксперт в рамках второго месяца проекта «Успеть всё» с Zarina, сообщает компания.

В коллекцию вошли женственные шифоновые платья с декоративными пуговицами, твидовые костюмы с короткими жакетами и юбками с запахом, прямые джинсы с металлизацией в виде сердец, базовые футболки, рубашки и трикотаж из хлопка с принтом в виде сердец. Доступно в. Цветовая палитра: глубокий красный, розовый и черный.

Коллекция Wonderland доступна на zarina.ru и в розничных магазинах Zarina.

Zarina – российский бренд одежды. Входит в портфель брендов компании Melon Fashion Group. Zarina предлагает капсульный гардероб для женщин и мужчин, в котором есть место как универсальной базе, так и долговременным трендам.

Melon Fashion Group – крупнейший fashion-ретейлер России, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic, Sela и Idol. На 1 августа 2023 года торговая сеть Melon Fashion Group насчитывала 907 магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.