С 1 по 29 февраля 2024 года в корнере Fashion Rebels в универмаге Trend Island в ТРЦ "Авиапарк" (Белая зона) будут продаваться пальто, костюмы, комплекты, джинсы и трикотажные капсулы из новой коллекции.



Модный дом Fashion Rebels не пытается угодить быстрым трендам, создавая женственные модели, вдохновленные классикой с уникальным прочтением. Их отличает сложный крой, чистые цвета, необычные фактуры и детали. Визитная карточка бренда - яркий костюм.

«Познакомиться и влюбиться в Fashion Rebels стало ещё легче! С 1 по 29 февраля в Trend Island пройдет pop-up бренда. Корнер Fashion Rebels представляет собой яркое пространство, наполненное эффектными декорациями и ярко-красным цветом, одним из любимых цветов бренда. Благодаря уникальной селекции товаров каждая женщина может найти что-то уникальное и ярко выразить свою индивидуальность. Предвкушаем нашу встречу и уже с 1 февраля ждём каждую из вас в Trend Island!», – рассказала Валентина Муховикова, основатель и дизайнер бренда.

Напомним, что ранее бренд открыл флагманский магазин на Петровке и бутик в ТЦ «Океания».

Fashion Rebels – российский бренд, созданный в период пандемии. Основатель бренда – Валентина Муховикова. Модный дом Fashion Rebels создаёт одежду для женщин, которые стремятся красиво и изысканно выразить свою индивидуальность на фоне мейнстрима, одеваясь в оригинальную, фактурную, яркую, сложную по форме и уникальную одежду.

Фотографии предоставлены компанией.