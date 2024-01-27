Ювелирный бренд Edelstein выпустил новую коллекцию под названием Montpensier. По задумке авторов, коллекция возвращает свою обладательницу в детство, когда пределом мечтаний был яркий леденец.

Вдохновением для создания коллекции Montpensier послужил разноцветный монпансье, часто встречающийся в витринах магазинов и домашних шкафах. Эта идея нашла отражение и в украшениях, где драгоценные камни всех цветов рассыпаны, как бриллианты, огранены и сформированы в маленькие леденцы. По словам главного дизайнера, бренд хотел создать украшение, которое заставит улыбнуться каждого, кто его увидит, ведь леденец - это символ радости и счастья.

О том, что украшения выполнены на высоком уровне, говорит тот факт, что каждое изделие сопровождается сертификатом Московского геммологического института. Такие решения позволяют покупателям получить информацию о природном происхождении камней и их характеристиках, а также об используемых металлах и их пробах.

Бренд Edelstein представлен исключительно в магазинах сети. Гарантия мастерства - ручная работа на современном оборудовании по примеру брендов мирового уровня и культовых ювелирных домов. Преимущество Edelstein в России - возможность ручного подбора камней. В красноречивых творениях Edelstein особое внимание уделяется качеству драгоценных камней. Полудрагоценные камни, окруженные блеском бриллиантов, имеют многогранный резонанс.

Фото предоставлены компанией.