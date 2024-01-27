Российский бренд Blizhe выпустил коллекцию для ванных комнат. В капсулу вошли полотенца, льняной халат, набор, вместительная сумка, соли магния и расслабляющая аромаподушка.

Верх и низ банного набора изготовлены из 100% мягкого хлопка с минимальным количеством резинок, а набор для сауны основательница Blizhe Женя Пашкевич задумала, чтобы привлечь внимание к гигиене в сауне. Заходить в сауну в купальниках запрещено. Это связано с тем, что купальники изготавливаются из синтетических волокон и слишком плотно прилегают к телу, что приводит к локальному перегреву и лимфодренажу.

«Я выросла в доме, который купили мои бабушка с дедушкой сразу после своей свадьбы. Дедушка сам построил небольшую баню, сейчас ей уже больше 50 лет. Баня лечила от болезней, баня собирала друзей. Вокруг бани было много ритуалов. В бане с мамой или бабушкой мы рассказывали друг другу истории, пели песни, играли в разные игры. Обязательно помогали друг другу: потереть спину или полить воду на голову из ковша», — рассказала Женя.

Фото предоставлены компанией.