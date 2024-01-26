Бренд osome2some выпустил весеннюю коллекцию верхней одежды из эко-меха и шерсти. Капсула сфокусирована на изделиях, способных выдержать суровые московские морозы.

Светло-серое двубортное пальто Meryl, черный пуховик Lucas из 100% шерсти и полушубок Leo из эко-меха в персиковом и дымчато-сером цветах. Также представлены идеи для весенних бестселлеров бренда, включая парку Harley из итальянского футера, юбку-миди Joan Lace и костюм из брюк Beat и жакета силуэта Leticia.

Вещи, представленные в съемке, доступны по специальным ценам на сезонной распродаже osome2some.

Фото предоставлены компанией.