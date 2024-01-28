Ювелирный дом Muse Diamonds выпустил новую коллекцию, отражающую его связь с четырьмя природными элементами. Линия получила название Florance.

Центр капсулы украшает лаконичный цветочный орнамент в виде скопления четырех листьев. Линия вдохновлена древними легендами Египта и Вавилонии. В изделиях использованы натуральные текстуры черного агата, бирюзы, малахита и серого перламутра. Они сочетаются с оправами из белого или желтого золота.

В коллекции представлены кольца, подвески, ожерелья, серьги и пуссеты. Они идеально подходят как для повседневного, так и для вечернего стиля.

Фото предоставлены компанией.