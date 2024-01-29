По данным группы компаний "Петербургская НФ", производитель товаров для туризма и активного отдыха арендовал помещение площадью 500 кв. м на первом этаже дома 28 по Заневскому проспекту.

«Сплав» - российский бренд с 30-летней историей. Концепция развития компании подразумевает внимание к качеству продукции, начиная с самого первого этапа проектирования и производства спортивного снаряжения и заканчивая последующим сервисом. Развитие в Санкт-Петербурге началось в 1998 году, и сегодня в городе работает семь магазинов.

В новом флагманском магазине представлен широкий ассортимент мужской и женской одежды и аксессуаров для туризма и отдыха, а также большой выбор туристических и военно-тактических товаров, включая палатки, газовые приборы, оборудование для приготовления пищи и запасы воды.

«Стремление к лидерству и неустанное внимание к потребностям клиентов делают нашу компанию одной из самых узнаваемых и авторитетных на российском рынке. Открытие флагманского магазина в Санкт-Петербурге – важный шаг в реализации нашей стратегии расширения и улучшения обслуживания клиентов. Мы предлагаем им только то, что им нужно, в удобное время и в удобном месте», - рассказал Вячеслав Фёдоров, директор по продажам и развитию розничной сети «Сплав».

Фото взяты из открытых источников.