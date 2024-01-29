Государственный художественный музей М. А. Булгакова организовал выставку «Вы судите по костюму?», на которой представлены костюмы главных героев экранизации романа "Мастер и Маргарита". Художник эскизов - Галя Солодникова, работавшая над постановкой в Александринском, Мариинском и других театрах. Выставка продлится до 19 марта. Об этом сообщает The Art Newspaper.

В частности, Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера, озвучил письма, дневники и фрагменты произведений Михаила Булгакова для аудиогида выставки. Музей запустил не только одну выставку, но и серию публичных ток-шоу "Маэстро и Маргарита: от фильма к выставке" в сотрудничестве с продюсерскими компаниями "Амедиа Продакшн", "Марс Медиа" и "Профит". Она проходит в научно-просветительском центре на Арбате.

Фото предоставлены оранизаторами.