Всероссийская выставка «Мода – народу! От ситца до дивана» откроется 15 февраля 2024 года в творческом пространстве «Арт-вокзал» на железнодорожном вокзале г. Иваново, сообщает компания .

Организаторы проекта – Центр развития туризма и гостеприимства Ивановской области, Департамент экономического развития Ивановской области и Культурно-просветительский фонд «Магия моды» под кураторством Наталии Козловой. Архитектурный проект выставки создал Антонио Вильчес-Ногерол, доцент кафедры «Промышленный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова. На 1500 квадратных метров выставочного пространства будут представлены лучшие образцы художественного дизайна и текстиля Ивановской области.

В преддверии выставки организаторы подвели итоги Всероссийского конкурса онлайн-рисунка в различных видах современного дизайна «Мода – народу! От ситца до дивана», посвящённый истории и образам ивановских ситцев. Всего поступило более 250 заявок. Перед конкурсантами стояла задача транслировать стилизованное воплощение уникальных рисунков традиционных тканей XIX века или агиттекстиля 1920–1930-х годов в современные интерьеры, предметы быта и моду.

Конкурс проходил по пяти номинациям:

«Мой дом» – проекты, относящиеся к дизайну внутренней среды (жилое и общественное пространство).

«Искусство костюма» – эскизы молодёжной одежды.

«Русский шик» – создание аксессуаров (платки, головные уборы, сумки).

«Принт Иваново» – самобытные графические рисунки, созданные в авторской манере для текстильных изделий (платки, шали, одежда, постельное бельё, декоративные ткани).

«Заветы Славы Зайцева» – эскизы современной одежды с использованием элементов многонационального народного костюма, его самобытных деталей и дополнений.

Работы победителей конкурса будет представлены на выставке «Мода – народу! От ситца до дивана» в Иванове. На награждении лауреатов и открытии уникальной экспозиции гости смогут увидеть неожиданное применение нетканых материалов «Холлофайбер®».

«Долго ли, коротко ли, сегодня «Холлофайбер®» стал модным отечественным брендом. Он «друг» моды – общедоступной, народной, распространённой во всех сферах быта, Внедрения с самыми разнообразными применениями нетканых материалов, действительно, можно встретить от ситца до дивана», – комментирует комиссар бренда, директор по развитию проектов завода «Термопол» Владислав Иванов.

В этом эволюционном процессе, отмечает представитель компании, огромную роль сыграли дизайнеры. На протяжении двух десятилетий они смело экспериментировали – и продолжают это делать! – с полотнами, пластами и кластерными материалами «Холлофайбер®». Именно художники неустанно предлагают промышленности всё новые и новые форматы творческого и индустриального применения нетканки.

У нетканых материалов большие перспективы, а технический текстиль позволяет разработчикам выйти за обыденные горизонты и создавать продукцию с новыми свойствами, с переосмыслением наиболее успешных практик отечественного и зарубежного дизайна. «Термопол» призвал всех участников конкурса «Мода – народу! От ситца до дивана» смелее работать с многофункциональными неткаными технологиями: «Это материалы, из которых можно сделать всё! Не ограничивайте себя рамками легпрома. Нетканка универсальна для всех отраслей промышленности, где нужны ваши золотые руки и светлые головы».

«Термопол» активно продвигает идеологию эволюции текстильных технологий в область химических волокон и изделий из них. Так, на недавнем фестивале-конкурсе «Мода 4.0 – Evolution», состоявшемся в Иванове, было заявлено: «Мир меняется на наших глазах! Действительно, так. Но меняют его конкретные люди – вы, люди моды и люди эволюции!».

Партнёры проекта «Мода – народу! От ситца до дивана»: Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. Д.Г. Бурылина, Ивановский политех, РГУ им. А.Н. Косыгина, РГХПУ им. С.Г. Строганова, профильные колледжи, благотворительный фонд «Культурный код», предприятия лёгкой промышленности.

Изображение предоставлено компанией «Термопол».