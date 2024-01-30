Журнал о бизнесе, технологиях и культуре Setters Media и сеть универмагов "Стокманн" провели исследование покупательских привычек россиян в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы выяснить, на что и как тратят деньги представители четырех поколений - бэби-бумеры, поколение X, миллениалы и зумеры.

Россияне всех поколений ходят в магазины, потому что им хочется чего-то нового (81 %); 79 % не делают запланированных покупок и совершают импульсивные покупки; более половины россиян ходят в магазины, потому что хотят купить что-то новое (81 %).

Молодые люди чаще, чем представители других поколений, обдумывают свои покупки (59 % против 52 % среди миллениалов, 51 % среди представителей поколения X и 47 % среди бэби-бумеров). Старшее поколение предпочитает продажи (44 %), а младшее (33 %). Кроме того, 18-59-летние ходят за покупками в первую очередь с практическими целями (удовлетворить базовые потребности, добавить новые цвета в гардероб), в то время как покупатели в возрасте 60+ делают покупки для формирования имиджа, то есть стабильного образа в глазах окружающих.

Основными критериями выбора одежды являются качество и фасон. За это голосуют более 85 % представителей каждого поколения: для 18-летних на первом месте база (футболки, джемперы и рубашки), а для старших поколений - обувь.

Что касается брендов, 47 % сказали, что им не важны этикетки при покупке, особенно среди поколения зумеров. Миллениалы, поколение "икс" и бэби-бумеры выбирают этот вариант реже (до 35 %). Российским дизайнерам доверяют меньше, но все же: 82 % покупателей готовы обратить внимание на бренды, о которых они еще не слышали, если они производят качественные, оригинальные и актуальные вещи. 52 % миллениалов, 62 % представителей поколения X и 74 % бэби-бумеров говорят, что доверяют торговым центрам и универмагам.

Треть участников опроса по-прежнему предпочитают традиционные формы шопинга, а 38 % - гибридные форматы.

Фото взяты из открытых источников.