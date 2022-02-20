16 февраля в галерее HIDE бренд MilaMarsel представил коллаборацию, ставшей первой в рамках стратегии марки по поддержке молодых талантов.

Почвой для создания этой лимитированной линейки эко-шуб стал общий интерес дизайнера Милы Марсель и художницы Дарьи Кузнецовой к истории России. А результатом стали три эко-шубы, создающие новые связи между историческими контекстами и культурными слоями.

Так «Неорусская шуба» стала отражением одноименного стиля в архитектуре. «Лесная шуба» посвящена деревне, природе и бескрайней степи. «Шуба-Сирин» – это сказка, фольклор, русский миф и апофеоз женственности.

На мероприятии гости не просто поздравляли дизайнера и художницу с уникальной линией эко-шуб, но и приняли участие в благотворительном аукционе. Все средства, собранные по результатам аукциона, будут отправлены в благотворительный фонд «Дом с маяком», представляли который на вечере актрисы театра и кино Светлана Иванова и Клавдия Коршунова.

«Я несколько лет являюсь другом «Дома с маяком» и знаю, сколько работы и любви стоит за работой фонда. Это дело и эти ребята вызывают максимальный отклик в моей душе. Мы благодарим Милу за такую инициативу, должна сказать, что бренд будет в отличной компании других благотворителей, потому что фонд всегда поддерживают очень классные люди», – рассказала Светлана Иванова.

Аукцион провел куратор, известный московский аукционист Александр Бланарь. Кроме того, гостей ждал и музыкальный подарок: свои песни исполнили ODA MAE и Тося Чайкина.

«Мне хотелось сделать общественный проект, который поддерживал бы молодых творческих людей. Я с большим интересом наблюдаю за тем, как люди могут отражать культуру и самовыражаться через одежду и другие формы искусства, потому в нашем совместном с Дарьей Кузнецовой проекте можно наблюдать за тем, как строгая архитектура Москвы уживается с яркими цветовыми решениями, а винтажные русские пуговицы украшают шубы из экомеха. И я счастлива, что результатом нашей коллаборации стали не только уникальные шубы, но и возможность помочь тем, кому эта помощь по-настоящему необходима. Я признательна «Дому с маяком» за огромную работу, которую они ведут ежедневно и надеюсь, что это наше сотрудничество станет началом большой дружбы», – отметила Мила Марсель.