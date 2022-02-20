Balmain представили рекламную кампанию коллекции ready-to-wear весна 2022. Съемку бренд провел после показа линейки в сентябре прошлого года, за кулисами концертного зала La Seine Musicale, спроектированного французским архитектором Жаном Нувелем, пишет L’Officiel.

Представлять знаковые образы на шоу Оливье Рустен доверил звездам. Поэтому и для съемок рекламного кампейна коллекции дизайнер пригласил ведущих топ-моделей золотой эпохи.

На кадрах, снятых творческим дуэтом Мертом Аласом и Маркусом Пигготтом, супермодели, в числе которых Наоми Кэмпбелл, Карла Бруни, Мариякарла Босконо и Лара Стоун, позируют в главных мастхэвах сезона.

Так, Наоми демонстрирует облегающее алое платье-бюстье длины миди и дутые босоножки, Карла Бруни – черное твидовое платье с трендовыми разрезами, Лара Стоун в нюдовом платье в тон коже с сумкой Quilted Maxi Chain, Мариякарла Босконо – топ-цепь, ставший в интернете мемом, и провокационное боди, а Лара Стоун – сексуальное бандажное платье, сливающееся с цветом ее кожи, и с сумкой Quilted Maxi Chain, отмечает Grazia. На других фото из кампейна Balmain модели примеряют жакет-боди, подвязанный массивным поясом из золотого металла, топ-узел из металла, белое асимметричное платье и другие вещи из новой коллекции.