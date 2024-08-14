Российская компания Galion производит мужскую одежду больших размеров, и ее новая коллекция осень-зима 2024/25 включает в себя как бразы как для городского стиля, так и для путешествий, сообщает profashion.ru.

В коллекцию осень-зима 2024/25 вошли демисезонные хлопковые куртки различной длины, толстовки, лонгсливы, бомберы, джинсы, брюки и слаксы.

При изготовлении верхней одежды используются новейшие ветро- и водонепроницаемые ткани, утеплители, сохраняющие тепло в сильные морозы, и подкладки, создающие комфортную терморегуляцию.

Компания Galion более 25 лет входит в группу лидеров российского рынка мужской одежды больших размеров. Миссией компании является производство одежды нестандартных размеров для мужчин. Команда бренда уверена, что одежда даже самых больших размеров должна и может быть качественной, красивой и стильной, а магазины, в которых можно купить эту одежду, обязаны являться центром стиля и моды для крупных людей.

Компания Galion является производителем одежды класса люкс из тканей высокого качества под зарегистрированной торговой маркой "GALION". Компания использует как собственные оригинальные лекала, так и классические немецкие технологии производства, богатый опыт специалистов из Америки. Основная продукция, которую Вы можете купить – одежда для полных мужчин: классическая, casual (городской стиль), denim (джинсовая одежда), одежда спортивного стиля, бельевой трикотаж и аксессуары.

Фотография представлена изданием.