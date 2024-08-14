По данным new-retail.ru, бренд одежды Nume от интернет-магазина Lamoda теперь представлен в двух московских универмагах «Стокманн».

Ассортимент марки включает в себя платья, шорты, брюки, блузки и жакеты и продается в ТДК «Смоленский пассаж 2» и ТРК «Европолис». В ближайшее время бренд Nume также будет продаваться в универмагах сети «Стокманн», в торговом центре «Авиапарк» в Москве и в торговом центре «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Ранее бренд был доступен только на онлайн-платформе Lamoda.

«Мы довольны результатами, уровень продаж Nume сравним с брендами, которые не первый год представлены на Lamoda. Мы верим в важность омниканального подхода и хотим, чтобы каждый клиент смог познакомиться с брендом в том формате, в котором ему удобнее», — комментирует Ирина Максимова, директор департамента по закупкам и развитию Fashion Lamoda.

Nume является собственным брендом Lamoda, он был запущен 17 апреля 2024 года, представив на тот момент 90 моделей. На сегодня в продаже доступно более 400 позиций.

Источник фото: Nume