Geox выпустил новую коллекцию школьной обуви. В коллекцию вошли дерби туфли, дерби Maquinnens и пенни-лоферы Casey в черном на тракторной подошве и небольшом устойчивом каблуке. Они представлены в двух вариантах отделки - из матовой и лакированной кожи, а также в версии популярной «Мэри Джейн».

Туфли на толстой подошве можно носить с плиссированной юбкой или шортами-кюлотами и белыми высокими носками. Бордовые и черные туфли Naimara могут быть украшены красивой перфорацией или аккуратными бантиками на носках. Балетки Geox Plie также украшены бантиками.

Для мальчиков можно найти минималистичные кожаные кроссовки Eclyper черного или темно-синего цвета с контрастными белыми полосками по бокам. Кроссовки без шнурков Nebcup подойдут как для повседневной жизни, так и для школы.

Если высота вашей стопы не позволяет носить эластичные шнурки, вам помогут сникерсы Geox Nashik - классическая обувь на шнуровке. Помимо сникерсов, в линейке Geox Nashik также представлены лаконичные слипоны с однотонной подошвой и удобными резиновыми вставками.

Источник фото: Geox