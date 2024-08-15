Amazing Red представляет новую кампанию «Легенда. Puma Easy Rider». В ней бренд объединяет героев, внесших значительный вклад в развитие спорта и современной культуры. Основатель и креативный директор бренда Outlaw Диляра Минрахманова, музыкант Feduk, футболист Роман Павлюченко и игроки команды медиалиги 2drots Пантера, Эдамс, Алекс Стиль и Дмитрий Сычев приняли участие в съемках.

Кроссовки Easy Rider были выпущен в 1977 году и послужили прототипом для моделей Joyrider, Rocket, Whirlwind и Skyrider, которые были выпущены в конце 1970-х годов. Кроссовки были предназначены для бега по пересеченной местности и бездорожью и отличались мягким нейлоновым верхом с замшевыми вставками на носке и пятке.

Главным преимуществом новинки от Puma стала подошва Federbein, имевшая самый липкий протектор среди всех продуктов Puma того времени, а технология была разработана на основе амортизационных систем огромных грузовых вагонов. Впоследствии беговая модель стала повседневной и приобрела культовую популярность среди коллекционеров.

Источник фото: Puma