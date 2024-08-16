Lamoda и благотворительный фонд «Второе дыхание» проведут ежегодную акцию по сбору школьных принадлежностей в пользу нуждающихся семей. Сдать ненужную одежду можно через контейнеры, установленные в пунктах выдачи заказов Lamoda до 1 сентября. 21 августа в офисе Lamoda пройдет благотворительная акция, организованная командой ритейлера и организации и приуроченная к началу школьного сезона.

Собранные на мероприятии школьные принадлежности будут переданы семьям, которые не могут самостоятельно подготовить ребенка к школе: по данным Росстата, 13,4% родителей в России не могут позволить себе купить школьную одежду.

Организаторы акции просят придерживаться нескольких простых правил при сдаче вещей — приносить школьную форму чистую и в хорошем состоянии, для мальчиков и девочек возраста от 6 до 18 лет: строгую одежду и деловую обувь, свободную одежду и обувь для уроков физкультуры, рюкзаки и сумки для сменки.

Кроме того, 21 августа Lamoda и «Второе дыхание» организуют мероприятие для для школьников и их родителей из дружественных фондов. Гостями станут дети из семей, нуждающихся в помощи. В рамках мероприятия участники посетят офисы Lamoda, встретятся с руководителями различных отделов ритейлера, узнают, как работает Lamoda, и получат подарки к 1 сентября.

Источник фото: «Второе дыхание»