Ювелирный универмаг Poison Drop открыл новое помещение в торговом центре «Метрополис». Новая концепция дизайна была впервые представлена во флагманском магазине Poison Drop на Патриарших прудах в 2023 году – после этого универмаг начал проводить ребрендинг в других своих магазинах.

Новая концепция дизайна фокусируется на разнообразных отделах Poison Drop. Поэтому одинаковые белые витрины были заменены оригинальными уголками с разным дизайном. В центре находится комбинированная витрина, состоящая из двух разных, но дополняющих друг друга частей. Одна из них - dark fashion, другая - ювелирная секция с различными символами и значениями: от базовых нитей натуральных камней до сложных концептуальных изделий.

Рядом с ним расположены витрины для акцентных и выразительных украшений. В тяжелой хромированной витрине лежат крупные украшения, которые могут легко доминировать в образе. Более яркая сторона с градиентной подсветкой содержит украшения с кристаллами самых разных форм и размеров, от крупных до изысканных.

Отдельный раздел посвящен ювелирным изделиям. В этом году Poison Drop представила новый ювелирный раздел под лозунгом «Золото не как у всех». В нем представлены коллекции от международных и местных брендов.

Источник фото: Poison Drop