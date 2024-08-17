Компания Belle you выпустила три новые капсулы - Gentle, Tender и Cloud.

В основе Gentle лежит смесовое хлопковое джерси с эффектом «слаб ярн». Материал характеризуется небольшими узелками и неровностями, которые выглядят как толстые, рельефные нити на поверхности ткани. В капсуле используется материал двух плотностей: более легкий трикотаж для рубашек и футболок и более плотный трикотаж для платьев, шорт и брюк.

Капсула Tender включает в себя три вида топов (с тонкими бретелями, широкими бретелями и треугольными чашечками для тех, кто предпочитает более открытый стиль) и три вида трусов (слипы и стринги средней посадки и бразильяно с высокой посадкой). Таким образом, каждая покупательница может создать свой идеальный комплект.

В этом году бренд вновь выпустил популярную капсулу домашней одежды Cloud. Объемный халат и брюки свободного кроя представлены в двух классических оттенках — черном и цвете пломбир. Вещи изготовлены из хлопкового джерси с гладкой поверхностью и эффектом прострочки, придающим фактуры гладкой поверхности ткани.

Источник фото: Belle you