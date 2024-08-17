Подписано лицензионное соглашение между Tatler Asia и компанией Turlov Private Holding ltd., принадлежащей бизнесмену Тимуру Турлову, сообщает портал «Капитал».

Главным редактором Tatler Kazakhstan назначен Николай Усков, бывший главный редактор российских изданий GQ и Forbes, а генеральным директором - Марина Газизова-Яковлева. Печатное издание журнала будет выходить 10 раз в год. Сайт Tatler Kazakhstan будет доступен на казахском и русском языках, планируется создание аккаунтов журнала в социальных сетях и на YouTube.

Помимо казахстанских изданий, под управлением Turlov Private Holding Ltd. будут издаваться журналы Tatler Türkiye, Tatler Azerbaijan и Tatler Uzbekistan. Председателем Наблюдательного совета будет назначен Тимур Турлов.

«Гордимся, что Tatler — один из старейших журнальных брендов мира — выбрал именно нашу команду и именно Казахстан, а также доверил нам такой большой регион, как Тюркский мир. Это, безусловно, признание талантов казахстанцев, которые доказали профессионализм и готовность к лидерству в тюркском регионе в медиасфере. Мы верим в Казахстан как страну-трендсеттер, один из мировых центров креативности, моды, стандартов жизни и поведения», — отметил Турлов.

Источник фото: Tatler