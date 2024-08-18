В преддверии нового учебного года сеть магазинов Street Beat запустила акцию «В школу будущего». Местом съемок была выбрана Европейская гимназия в Сокольниках.

На сайте street-beat.ru учителя Европейской гимназии рассказывают о своем подходе к Школе будущего и трендах в образовании. Также в конце августа а всех площадках будет доступен выпуск подкаста «Эй, Йоу!» с директором учреждения.

Запуск кампании сопровождался обновлением коллекции одежды, обуви и аксессуаров. В ассортимент были добавлены новинки от Nike, Adidas и Vans, а также расширен ассортимент международных брендов.

Собственный бренд Street Beat выпустил линейку кроссовок в беговом стиле River. Верх выполнен из структурированной сетки и замши со светоотражающими элементами на подошве. Они доступны в черном, кофейном и темно-синем цветах. Среди ключевых фирменных моделей в детской коллекции - жилеты и бомберы в университетском стиле, а также кроссовки для физкультуры и повседневного использования.

Street Beat – сеть мультибрендовых магазинов представляющая обувь, одежду и аксессуары от мировых спортивных и лайфстайл-брендов, а также собственную торговую марку Streetbeat. Сейчас сеть состоит из 64 магазинов в 23 городах России. В 2024 году бренду исполняется 10 лет.

Фотографии предоставлены компанией.