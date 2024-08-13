В новом лукбуке Befree в центре внимания офисный дресс-код в свежем прочтении. Классические фасоны дополнены спортивными элементами и последними тенденциями, такими как офшолдеры, прозрачная ткань и лакированная кожа, сообщает компания.

Сочетая smart- и стритстайл, коллекция включает брюки и жакеты, корсеты и жилеты, юбки-карандаши и классические макси, рубашки в полоску и трикотажные поло, топы с открытыми плечами и прозрачные платья, бомберы из лакированной кожи. Из аксессуаров - туфли с носками и лакированные сумки. Цветовая палитра коллекции выдержана в сдержанных монохромных цветах с бордовыми акцентами.

Съемки лукбука проходили на улицах Санкт-Петербурга.

Befree - российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в Санкт-Петербурге в 2002 году. Входящая в состав Melon Fashion Group, Befree создает одежду для всех, кто любит молодежную моду, независимо от возраста. Бренд объединяет сообщество творческих людей с помощью онлайн-платформы для креативщиков Befree Co:Create HUB. Слоган бренда – «Всегда модно быть свободным». У Befree более 260 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане.

Фотографии предоставлены компанией.