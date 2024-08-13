Коллекция O'Stin Back to School - это стильная и качественная одежда, созданная с учетом современных тенденций и потребностей детей и подростков, говорится в сообщении компании.

Новая капсула отражает усилия бренда по развитию и эволюции концепции студенческой моды: O'Stin расширяет ассортимент и значительно увеличивает долю современных текстильных решений. В ассортименте представлено множество актуальных моделей, ориентированных на подростков от 14 лет. Кроме того, были обновлены декоративные элементы и добавлены более базовые вещи.

O'Stin - международный бренд, создающий модную одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей. Современность, стиль, комфорт и доступность - вот основные ценности O'Stin, который придерживается высоких стандартов качества, этичного производства и экономической устойчивости. Отдавая предпочтение использованию натуральных материалов, следуя модным тенденциям и уделяя особое внимание комфорту покупателей, компания находится в авангарде моды. Розничная сеть Ostin насчитывает более 600 магазинов в России, Казахстане, Кыргызстане, Армении и Беларуси.

Фотографии предоставлены компанией.