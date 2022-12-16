Презентация коллекции состоялась в креативном пространстве Агентства развития Норильска, где и был дан официальный старт продаж новой коллекции, сообщает «НИА-Красноярск».

В коллекции представлены аксессуары, одежда, домашний текстиль и керамика, которые создавались мастерами на протяжении девяти месяцев. Организаторы, кураторы и команда мастеров изучали культурные и исторические особенности территории, исследовали современный ритм жизни и привычки жителей Норильска. В итоге, на стыке промышленного производства и ручного труда появились рубашки, свитшоты, брюки, балаклавы, украшения и многое другое. Их универсальный крой и принты подходят и женщинам, и мужчинам и позволяют чувствовать себя комфортно в любой обстановке.

«Когда в 2020 году мы открыли Академию креативных индустрий, сразу решили, что все теоретические курсы будут подкрепляться практическими работами на территории. Такой практикой для курса «Декоративное искусство и дизайн» стала коллекция «Север». И вот уже на протяжении трех лет мы формируем и развиваем бренд «Север», объединяя творческие силы мастеров Заполярья и дизайнеров, — рассказала Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов Агентства развития Норильска. — В этом году мы решили посвятить коллекцию любимому Норильску и природе Таймыра. Кураторами новой коллекции стали Светлана Липкина и Светлана Кольчурина, которые в прошлом году были преподавателями креативных студентов нашей Академии».

Как пояснила Светлана Кольчурина, идентичность, многослойность, модульность и конвергентность — четыре основные принципа, составляющие основу коллекции. Использование местных цветовых и смысловых кодов дает возможность идентифицировать себя с конкретной средой. Многослойность помогает современным горожанам приспособиться к суровой арктической природе. Модульность элементов позволяет легко комбинировать вещи, создавая целостный образ. Принцип конвергентности (в переводе — сближение) подчеркивает значимость домашнего уюта: принты одежды и аксессуаров для выхода в свет повторяются в домашнем текстиле.

Светлана Липкина рассказала о цветовом коде, текстурах и семи тематических сериях коллекции, отражающих особенности природы и городской среды. Так, серия «Чешуя» привлекает внимание к многоцветию арктических рыб и передана в принтах ткани. Настоящий дар природы с удивительной структурой, олицетворяющий собой энергию Арктики, зашифрован в серии разноцветных принтов «Ягель». Серия «Жизнь» через аллегоричные образы птиц рассказывает о свободе духа, маленьких радостях, романтических встречах и заботе о близких. Принты и ремесленные изделия серии «Руда» подражают слоистой структуре и сочетанию красок и оттенков хранящихся под землей богатств. Яркая и контрастная, брутальная и геометрическая серия «Ориентир» выполняет роль идентификатора, привлекая внимание и выделяя в толпе. Долгая линия горизонта, следы от транспорта, цветные полосы в традиционной одежде коренных народов Таймыра передают ритм Севера в серии «Линии». Сдержанность и красота арктического пейзажа отражены в керамической посуде серии «Гармония».

До конца года 17 и 25 декабря в креативном пространстве (Норильск, ул. Комсомольская, 33а) планируются две выставки-продажи новой коллекции «Север».