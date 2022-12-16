Состоялись съёмки проекта "Фантом Нептуна" Марии Юшенковой, финалистки конкурса "ЛИДЕРЫ МОДЫ" / FASHION LEADERS.

Вселенная - вечный источник вдохновения. Это нереальные краски, окутанные тайной миры. Они заставляют тебя творить, создавать….

Всегда появляется непреодолимое желание прикоснуться к неизведанному, уловить эту невидимую нить. Но она ускользает и остаётся окутанной туманом газовой планеты. Загадочный фантом Нептуна -это и есть та тайна, которую пока не удается раскрыть, путешествуя по невероятным просторам Вселенной.

Напомним, Мария Ющенкова, начинающий дизайнер одежды, создавшая в 16 лет коллекцию "Шабат шалом", которая конкурировала с работами опытных модельеров и получила одну из самых высоких оценок жюри на всероссийских конкурсах Fashion Leaders и “Адмиралтейская игла”, прошедших при поддержке Ассоциации участников индустрии моды "Модная Сеть", сообщества FASHION-ID и платформы КОНКУРС.РФ.



